Мужчина затащил силой в свою машину и изнасиловал шестиклассницу

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который силой затащил в свою машину шестиклассницу и изнасиловал ее. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

"13-летняя Алиса накануне днем шла от дома в дачном поселке под Мытищами и увидела в конце улицы чёрную иномарку — китайский седан Kaiyi e5. Внутри сидел мужчина, который сначала начал угрожать школьнице, а после схватил за руку и силой затащил в машину, где изнасиловал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента девочка сразу после этого побежала домой, где все рассказала маме. Мужчину задержали, им оказался гражданин по фамилии Сааков. Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Злоумышленнику грозит до 20 лет тюремного заключения. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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