Паромная переправа в Крым остается закрытой вторые сутки

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская паромная переправа остаётся закрытой из-за погодных условий.

«Принимая во внимание погодные условия — действующее штормовое предупреждение до утра 26 мая и ремонт парома, в настоящее время на линии порт Крым — порт Кавказ паромы движение не осуществляют», — написал он в Telegram.

По его словам, с учётом временной остановки работы переправы по погодным условиям идёт увеличение количества транспортных средств, ожидающих очереди.