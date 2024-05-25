Дети пострадали при падении сорванной ветром крыши школы в Краснодаре

Сильный ветер сорвал часть кровли в школе N29 в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем телеграм-канале. По его словам, это произошло в субботу до начала торжественной линейки, однако есть пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь. Спасатели и полиция также на месте. Наумов уточнил, что учебное заведение расположено по улице имени Рылеева. На место выехали заммэра Игорь Михайлов и департамент образования. Ситуация находится на контроле главы города. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате пострадали 12 детей. С осколочными ранениями всех школьников госпитализировали.