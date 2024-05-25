Полицейские нагрянули на БДСМ-вечеринку в российском регионе

Ночь с пятницы на субботу, 25 мая 2024 года, на берегу Белоярского водохранилища запомнилась участникам мероприятия «Ковчег» не только эротическими развлечениями, но и неожиданным визитом силовиков.

В 2 часа ночи в помещение на базе отдыха «Волна» ворвались люди в масках, анонимно рассказали очевидцы. Гостей мероприятия переписали и отпустили, а организаторов задержали для разбирательства.

Аббревиатура БДСМ расшифровывается так: Bondage & Discipline — бондаж (связывание) и дисциплина, Sadism & Masochism — садизм и мазохизм. Поэтому в руках таких участников вечеринок можно увидеть плётки и наручники.

Как стало известно ряду СМИ, полиция провела рейд 25 мая в рамках оперативно-профилактического мероприятия, чтобы пресечь незаконную деятельность. Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о рейде, но обещал раскрыть подробности позже.

Голая вечеринка Ивлеевой вызвала скандал. С какими последствиями столкнулись звезды шоу-бизнеса?

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, как после БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге уволился замначальника Окружного дома офицеров.