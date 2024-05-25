Названо число детей, пострадавших из-за срыва крыши в школе Краснодара

Порядка 12 детей получили осколочные ранения из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре. Об этом сообщает прокуратура края в Telegram.

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«Прокуратура Западного административного округа города Краснодара организовала проверку по факту срыва кровли в средней общеобразовательной школе № 29», — говорится в публикации.

По данным ведомства, предварительно установлено, что 25 мая около 8:18 по местному времени (совпадает с московским) на территории СОШ № 29 на улице Рылеева,147 из-за сильного порыва ветра, произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести.

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На место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик, выясняются причины случившегося. Также следственным отделом СУ СК России по краю организована доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.