Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину

Пресс-служба ФТС заявила, что сотрудники таможни пресекли попытку провоза на Украину военного оборудования.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину таможенники. Совместно с ФСБ изъяли 12 балочных держателей», — указывается в заявлении.

Уточняется, что таможенники и сотрудники спецслужбы перехватили половину контрабанды в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные — в мастерской по сборке военной продукции в Москве.

Уточняется, что пересылку организовали двое россиян и двое грузин по указанию зарубежных координаторов.

«Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а транспортировкой в Грузию занимались иностранцы», — отметили в ФТС.

В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники.

Ранее таможенники раскрыли схему контрабанды военной продукции из Краснодара.