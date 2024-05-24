Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов на решение суда оставить его в СИЗО заявил, что «бывало и хуже». Ura.Ru

Отмечается, что во время заседания, как пишет «Осторожно, новости», Попов был в хорошем настроении и шутил. В частности, он иронично заявил, что «находился в командировке в Следственном комитете России». Газета.Ru

24 мая судья постановил оставить апелляционную жалобу обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере генерал-майора без удовлетворения. 21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Lenta.ru