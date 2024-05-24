Ребенка придушило качелями во Владивостоке

Веревка качели обвилась вокруг шеи семилетнего ребенка и задушила его в детском развлекательном центре во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

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Инцидент произошел сегодня, 24 мая, около 17:30 по местному времени (10:30 мск) на улице Хабаровской. Во время игры элемент веревочной качели обвился вокруг шеи ребенка, от чего он задохнулся. Мальчика в центр по просьбе матери привела старшая сестра, которая после этого ушла — в момент происшествия несовершеннолетний был в помещении один.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента и изучает выполнение требований законодательства учреждением. Прокуроры оценят полноту мер, которые принимало руководство центра для обеспечения безопасности детей.

Напомним, что 20 мая четырехлетний ребенок на самокате попал под колеса грузовика на улице Долгоозерной в Санкт-Петербурге. По информации полиции, мальчик гулял вместе с мамой и выкатился на дорогу в момент поворота машины во двор. Пострадавший скончался на месте.