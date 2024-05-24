Участников драки со стрельбой в Москве отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о драке со стрельбой на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Драка со стрельбой произошла в районе Западное Бирюлево на улице Медынского вечером 21 мая. В результате этого инцидента пострадали два человека.

В прокуратуре заявили, что причиной потасовки стало замечание в сторону женщины из-за ее действий. При обысках у семи задержанных человек изъяли предметы, использовавшиеся в качестве оружия.