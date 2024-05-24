Боевикам ВСУ дали пожизненно за убитых жителей Мариуполя

Четверых солдат ВСУ, признанных виновными в убийстве и покушении на мирных жителей Мариуполя, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

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Пожизненные сроки получили начальник службы радиационной, химической и биологической защиты мотопехотного батальона ВСУ Олег Колмычевский, гранатометчик Дмитрий Добровольский, наводчик Александр Ромашин и водитель Владислав Кулыка. Ранее их уже осудили за убийство мирного жителя Мариуполя, теперь суд вынес приговор за покушения на убийство двух человек. Пожизненное им назначили с учетом ранее вынесенных приговоров.

Военных ВСУ признали виновными в покушении на убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти. Суд установил, что с 24 февраля по 12 апреля 2022 года их батальон находился на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры в Мариуполе.

В частности, они занимали позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Вместе с другими солдатами ВСУ они блокировали часть территории Мариуполя, применяли огнестрельное оружие и мешали гражданскому населению покинуть город.

Однажды фигуранты дела обнаружили троих гражданских мариупольцев. Колмычевский сообщил об этом командиру взвода и тот приказал расстрелять мирных жителей. Колмычевский поручил совершить убийство Добровольскому, Ромашину и Кулыке. В суде заявили, что каждый из них произвел как минимум пять прицельных выстрелов из автоматов Калашникова. Один из мариупольцев скончался на месте, двое других выжили, так как смогли укрыться в безопасном месте.