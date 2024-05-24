Стало известно о задержании сотрудника российского оборонного предприятия

В Дмитрове задержали сотрудника оборонного предприятия за нанесение антироссийских надписей на бирки ключей от шкафов, предназначенных для хранения вещей работников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280.3 («Публичная деятельность, направленная на дискредитацию использования Вооруженных сил России, повлекшая нарушение общественной безопасности и создавшая помехи функционированию объектов промышленности») УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест, он признал свою вину.

По данным следствия, мужчина наносил антироссийские надписи на бирки ключей с января по февраль, что привело к временной остановке работы предприятия. Самой компании его действиями был причинен материальный ущерб.

Ранее МВД России объявило в розыск художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о дискредитации Российской армии.