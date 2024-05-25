Неадекватного мужчину задержали в зеленоградском парке

В подмосковном Зеленограде задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на семью с маленькими детьми. Такая информация появилась в Telegram-канале «Новости Зеленограда».

По словам мамы малышей Екатерины, во время прогулки в парке она заметила человека, сидящего в кустах, который внезапно окликнул ее супруга «эй, китаец» и продолжил громко выражаться бранью. После просьб женщины прекратить провокации и и угроз полицией эксцентричный гражданин стал ходить за ней по пятам с криками «дай сюда телефон» и подчеркнул, что он «мастер спорта по боксу».

«Екатерина взяла младшего ребенка на руки и пыталась уйти, но мужчина не давал пройти», — отмечается в материале.

Супруг не смог в одиночку справиться с хулиганом, на подмогу пришел мимо проезжавший велосипедист, который подсобил удерживать правонарушителя.