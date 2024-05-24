Лжесотрудник ФСБ арестован в Москве

Головинский суд Москвы отправил под стражу Идриса Чаниева, который выдавал себя за сотрудника ФСБ с целью незаконного обогащения. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Постановлением Головинского районного суда города Москвы Чаниеву Идрису Абукаровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, Чаниев совместно с сообщниками представлялся действующим сотрудником ФСБ и под предлогом оказания помощи в решении некоторых вопросов убеждал другую сторону передать ему денежные средства в качестве оплаты за якобы оказание услуг. Однако в действительности обвиняемый не имел намерений и возможностей выполнить взятые на себя обязательства.