Полицейский ранен в результате стрельбы в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу днем 25 мая и ранил полицейского, сообщает 78.ru.

По данным издания, ЧП произошло на Народной улице в Невском районе. В жилом доме местный житель выстрелил в сотрудников полиции. О состоянии раненого правоохранителя на данный момент не сообщается. Стрелявший пока не задержан.

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Как добавляет «112», стрелок перед нападением забаррикадировался в квартире и оттуда выстрелил в полицейского.