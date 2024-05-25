Мужчину зарезали в ходе массовой драки у бара в Подмосковье

Мужчину зарезали в ходе массовой драки около бара в подмосковных Химках. Подозреваемый был задержан, об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным телеканала, в драке участвовали четыре-пять человек. Во время конфликта один из мужчин получил летальный удар ножом. Нападавший скрылся с места происшествия, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Детали произошедшего уточняются.

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