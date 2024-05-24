В Запорожье неоднократно судимый мужчина сжигал цветы в Вечном огне

В Запорожье полицейские задержали подозреваемого в сожжении цветов в пламени Вечного огня. Как сообщает «МВД Медиа», им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

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Накануне в дежурную часть отдела полиции «Приморский» Запорожской области поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный сжигает цветы в Вечном огне. На место незамедлительно прибыли правоохранители, которые задержали мужчину.

Преступник сознался в содеянном, однако не смог объяснить мотив своего поступка. Проведенное медицинское освидетельствование установило, что подозреваемый был пьян.

Собранные материалы передали в Следственное управление СК РФ по Запорожской области. В публикации подчеркивается, что за осквернение символов воинской славы РФ и публичное оскорбление памяти злоумышленник понесет заслуженное наказание.

Напомним, что накануне в Новороссийские задержали мужчину за схожее деяние — 22 мая он прикурил сигарету от Вечного огня. Полиция проводит проверку по факту происшествия. По словам местных жителей, подобные нарушения злоумышленник совершает не в первый раз.