Генерала Попова обвинили в хищении изделий металлопроката на 130 млн рублей

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 млн рублей, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, свыше 1700 тонн изделий металлопроката были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Петренко отметила, что ГВСУ СК РФ ходатайствует об изменении меры пресечения Ивану Попову с заключения под стражу на домашний арест.

Представитель ведомства уточнила, что это решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что Попова могут перевести из статуса подозреваемого в статус свидетеля по делу о мошенничестве с металлоконструкциями.

По первоначальной версии следствия, Попов и двое его сообщников (предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа) продали несколько тысяч тонн металла. Вместе с тем, причастность генерала к преступлению пока под вопросом — обвинение ему до сих пор не предъявили, заметили журналисты.