ВС приговорил бармена к 25 годам за поджог релейного шкафа в Подмосковье

Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа в Московской области и несколько других преступлений.

"Суд приговорил путем частичного сложения наказания Малину В. П. на общий срок 25 лет, среди которых пять лет - в тюрьме и 20 лет - в колонии строгого режима", - сказано в приговоре.

Ему также зачли в срок наказания время содержания в СИЗО с лета 2023 года.

Суд также частично удовлетворил иск РЖД и взыскал с Малины 9 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба. Согласно решению суда, Малина признан виновным в совершении 10 преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации и т. д.

Инцидент произошел в конце апреля на переезде Пожитково - Большое окружное кольцо Московской железной дороги. Он поджег релейный шкаф. Позже по подозрению в этом деянии Малина был задержан, частично признав вину.