Предпринимателя попытались взорвать во Владивостоке

Неизвестные пытались взорвать автомобиль 53-летнего предпринимателя во Владивостоке. Возбуждено уголовное дело, сообщило в своем Telegram-канале Следственное управление СК РФ по Приморскому краю.

По данным ведомства, взрыв произошел в 15:40 по местному времени (8:40 мск) в районе дома по улице Русской.

«53-летний мужчина, подходя к автомобилю, со стороны водительского сидения увидел предмет с проводом, возле которого лежал камень. Пнув камень, мужчина отбежал на безопасное расстояние, после чего произошел подрыв транспортного средства», - пояснили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство общеопасным способом», на месте происшествия работают следователи.

По данным Telegram-канала 112, покушение было совершено на бизнесмена Олега Дмитриенко. В результате взрыва у автомобиля Nissan Х-Trail помяло обе правые двери и оторвало бампер.

Ранее был задержан житель Симферополя, подозреваемый в покушении на убийство сотрудника администрации Запорожской области. По данным следствия, он изготовил самодельную бомбу и прикрепил ее к автомобилю.