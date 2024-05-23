Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника управления ФСИН России по Московской области Владимира Талаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно картотеке Тверского суда Москвы, Талаеву вменяют деяние по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Подробности предъявленного обвинения не раскрываются. По этой статье ему грозит до 12 лет колонии.

Как сообщает «Коммерсант», во ФСИН Владимир Талаев отвечал за финансово-экономический отдел и занимался вопросами капитального строительства и ремонта. Его инициалы указаны в качестве контактного лица в карточке по закупке белокочанной капусты для нужд ФСИН. РБК уточняет, что некоторое время он был начальником отдела тылового обеспечения УФСИН России по Московской области — по меньшей мере с прошлого сентября этот отдел возглавляет другой сотрудник ФСИН.