На солиста «Порнофильмов» составили протокол за дискредитацию ВС РФ

На сайте суда Москвы появилась карточка дела, в которой говорится, что на солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен в реестр иноагентов) составлен протокол.

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Музыканта обвинили в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Так, Котлярову вменяют ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.

Статья предполагает штраф до 50 тыс. рублей. В сентябре 2023 года Минюст признал Котлярова иностранным агентом.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на базу МВД сообщило, что основатель портала «Уралнаш» художник Станислав Шминке объявлен в розыск после возбуждения дела о дискредитации Вооруженных сил России. В карточке в базе данных отмечается, что он «разыскивается по статье УК».