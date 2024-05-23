«Я четыре года без отпуска»: кадровик Минобороны пожаловался в суде на свои болезни

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пожаловался на болезни, заработанные во время участия в ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время заседания 2-го Западного окружного военного суда, который рассматривает жалобу защиты на арест генерал-лейтенанта.

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В ходе заседания Кузнецов рассказал, что в СИЗО ему приходится регулярно обращаться к врачам и ежедневно пить таблетки, а также терпеть боли.

«У меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», — отметил он.

Как сообщает ТАСС, адвокат кадровика Сергей Щеголев в ходе суда заявил, что уголовное дело в отношении Кузнецова строится на показаниях лишь одного свидетеля «и они не о чем», поскольку трактовать их можно по-разному. Кроме того, в ходе суда стало известно, что все счета и банковские карты генерал-лейтенанта заблокированы.

Чем известен задержанный главный кадровик Минобороны Кузнецов

При этом Кузнецов не признал вину в получении взятки. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, что о задержании Кузнецова стало известно 14 мая. Следственный комитет РФ заявлял, что начальника главного управления кадров министерства обороны подозревают во взятке от представителей коммерческой организации. По версии следователей, он получал средства с 2021 по 2023-й год, во время работы на должности главы 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.