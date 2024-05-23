Заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки. Москва24

«Талаев задержан как подозреваемый по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», - сказал собеседник агентства. Как следует из базы данных Тверского суда Москвы, следователи уже вышли с ходатайством о его аресте. ТАСС

Ранее 23 мая сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Lenta.ru