Пожар в подмосковном СНТ привел к делу о незаконной миграции

После пожара в подмосковном дачном поселке и гибели семерых человек следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Пожар произошел ранним утром 23 мая в садовом товариществе, расположенном в Истринском районе Подмосковья. Там загорелся двухэтажный кирпичный дом. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что жертвами пожара стали семеро человек, один человек пострадал.

Другой источник агентства рассказал, что причиной пожара могли стать легковоспламеняющиеся материалы, которые оказались поблизости от камина. Причиной гибели людей собеседник РИА Новости назвал отравление угарным газом.

Тело седьмого погибшего найдено на месте пожара в Истре

В областном управлении Следственного комитета (СК) РФ возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже Истринская городская прокуратура сообщила о еще одном уголовном деле - об организации незаконной миграции. По данным следователей, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который затем был предоставлен для проживания мигрантам, не имевшим российской регистрации.