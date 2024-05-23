Тело седьмого погибшего найдено на месте пожара в Истре

На месте возгорания дома в подмосковной Истре найдено тело ещё одного погибшего, число жертв пожара достигло семи.

Об этом сообщает МЧС.

«На пожаре в Подмосковье обнаружено тело ещё одного погибшего», — заявило ведомство.

Утром 23 мая Следственный комитет подтвердил, что на месте происшествия найдено шесть тел.

Возгорание произошло в частном трёхэтажном доме в СНТ «Снегирь», который находится в деревне Падиково. На месте пожара находится группа опытных следователей и криминалистов.