Тело седьмого погибшего найдено на месте пожара в Истре
На месте возгорания дома в подмосковной Истре найдено тело ещё одного погибшего, число жертв пожара достигло семи.
Об этом сообщает МЧС.
«На пожаре в Подмосковье обнаружено тело ещё одного погибшего», — заявило ведомство.
Утром 23 мая Следственный комитет подтвердил, что на месте происшествия найдено шесть тел.
Возгорание произошло в частном трёхэтажном доме в СНТ «Снегирь», который находится в деревне Падиково. На месте пожара находится группа опытных следователей и криминалистов.