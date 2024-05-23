В Харькове произошел новый взрыв

Новый взрыв произошел в Харькове, сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Других подробностей не приводится. Воздушная тревога в Харьковской области продолжается уже 8,5 часа.

Ранее в Харькове, согласно данным местных властей, произошло около 15 взрывов. После них в разных частях города поднялись столбы дыма. Как информировал мэр Игорь Терехов, в результате были повреждены транспортная инфраструктура и предприятие. Позже "Укржелдорога" сообщила о повреждении нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области.