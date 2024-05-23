Несовершеннолетний зацепер погиб из-за электротравмы в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека) после гибели 14-летнего мальчика на крыше электрички. Инцидент случился 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Предварительно установлено, что несовершеннолетний забрался на крышу вагона на станции «Железнодорожная» Горьковского направления МЖД. Он получил электротравму, от которой скончался на месте. Следователи уже провели осмотр места инцидента и организовали комплекс следственных действий, направленный на установление всех деталей случившегося.
«Ранее несовершеннолетний уже попадал в поле зрение правоохранительных органов за нарушение поведения на объекте транспортной инфраструктуры, а 14.05.2024 ушел из дома, после чего родители обратились в полицию о его розыске», - уточнили в ведомстве.