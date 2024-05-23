Несовершеннолетний зацепер погиб из-за электротравмы в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека) после гибели 14-летнего мальчика на крыше электрички. Инцидент случился 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

© Вести Подмосковья

Предварительно установлено, что несовершеннолетний забрался на крышу вагона на станции «Железнодорожная» Горьковского направления МЖД. Он получил электротравму, от которой скончался на месте. Следователи уже провели осмотр места инцидента и организовали комплекс следственных действий, направленный на установление всех деталей случившегося.