$90.19-0.2297.90-0.40
Войти в почту

«Коммерсант»: Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Раскрыты подробности об автопарке жены арестованного замначальника Генштаба ВС
© Деловая газета "Взгляд"

У генерала прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о предполагаемых махинациях, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК.

Напомним, ранее по обвинению в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов.

Происшествия
Валерий Герасимов
Генштаб
Подольск