Раскрыты подробности об автопарке жены арестованного замначальника Генштаба ВС

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

У генерала прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о предполагаемых махинациях, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК.

Напомним, ранее по обвинению в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов.