Хирурги спасли пациентку на девятом месяце беременности с аппендицитом

В Люберецкой областной больнице медики удалили аппендикс пациентке на позднем сроке беременности. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

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45-летняя женщина была доставлена в медицинское учреждение с острой болью в области живота, медики диагностировали у нее острый аппендицит. Ситуация осложнялась тем, что пациентка находилась на 36-й неделе беременности.

«Через небольшие проколы пациентке был введен видеолапароскоп и специальные операционные инструменты. Воспаленный аппендикс был удален за 40 минут через небольшой прокол», — рассказал заведующий хирургическим отделения Люберецкой областной больницы Виктор Пыжов.

На пятые сутки женщина была выписана на амбулаторное лечение, плод не пострадал.

До этого сообщалось, что нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль на позвоночнике молодой пациентки сразу после кесарева сечения. За время беременности женщина практически полностью утратила возможность самостоятельно передвигаться, позвоночник будущей матери сдавливала опухоль. На 29 неделе беременности консилиум медиков принял решение провести экстренно кесарево сечение, новорожденного передали неонатологам. Затем к хирургическому вмешательству подключились нейрохирурги, которые смогли полностью удалить новообразование на позвоночнике молодой женщины.