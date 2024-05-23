В российском регионе подростки жестоко расправились с вахтовиком

В Новом Уренгое подросток из Тюмени с двумя товарищами расправились с 44-летним вахтовиком из Омска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

В отношении троих фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору»). Они заключены под стражу.

По данным следствия, преступление произошло 21 апреля. Тогда, на железнодорожном вокзале, подросток и его друзья познакомились с вахтовиком, которого высадили из поезда из-за алкогольного опьянения. Молодые люди предложили ему провести время вместе, пока он ждет следующий поезд и организовали застолье. Спустя некоторое время они поссорились с мужчиной и избили его, нанося удары с особой жестокостью в различные части тела. От полученных травм омич не выжил.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия полиция задержала двух уголовников, подозреваемых в расправе над приятелем.