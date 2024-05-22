В Саранске начался крупный пожар на складе с макулатурой

Площадь пожара на складе с макулатурой в Саранске достигла 2 тыс. квадратных метров

В Саранске произошло возгорание на складе с макулатурой. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что на складе в Мордовии горят бумага и макулатура. На месте работают пожарно-спасательные подразделения

К ликвидации возгорания привлечены 65 специалистов и 16 единиц техники, пояснили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.