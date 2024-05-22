В Саранске начался крупный пожар на складе с макулатурой
Площадь пожара на складе с макулатурой в Саранске достигла 2 тыс. квадратных метров
В Саранске произошло возгорание на складе с макулатурой. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В ведомстве уточнили, что на складе в Мордовии горят бумага и макулатура. На месте работают пожарно-спасательные подразделения
К ликвидации возгорания привлечены 65 специалистов и 16 единиц техники, пояснили в МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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