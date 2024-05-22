Казахстан передал России вора в законе Степу Мурманского

Правоохранители Казахстана передали России Степана Фурмана (Степа Мурманский), которому инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В пресс-службе отметили, что задержанный «при попытке скрыться от российского правосудия» Фурман был передан сотрудникам уголовного розыска из Самарской области на казахстанско-российской границе.

По данным газеты, в 90-е годы уроженец Мурманской области Степан Фурман якобы был тесно связан с кунцевской ОПГ, которая держала под контролем техцентр «Кунцево». В 1994 году он был коронован, его продвижению в преступной иерархии содействовали криминальные авторитеты Реваз Цицишвили и Рамаз Дзнеладзе.

Стражи порядка задерживали Фурмана многократно, преимущественно за незаконный оборот наркотиков или оружия и хулиганство. Часть дел заканчивалась условным сроком, часть — реальным, но он быстро выходил на свободу, уточнили журналисты. Затем он покинул страну и уехал в Европу.

В 2019 году против него было возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд объявил Мурманского в международный розыск. В 2022 году португальская полиция задержала его и выдала России.

В начале 2024 года Мурманский областной суд, основываясь на вердикте коллегии присяжных, оправдал 60-летнего Степана Фурмана и освободил его из-под стражи.

Прокуратура обжаловала это решение, после этого Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге принял решение передать уголовное дело Мурманского на новое рассмотрение.

19 мая Фурман покинул Россию, через два дня был задержан в Казахстане и передан российской стороне.