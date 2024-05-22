Водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком в Петербурге

На КАД (А118) в Петербурге 36-летний мужчина выстрелил в воздух с тем, чтобы напугать оппонента, пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По данным канала, 36-летний водитель «Киа Серато» ехал от Парголово в сторону Парнаса. По неизвестной причине у него возник конфликт с другим автолюбителем.

В ходе перепалки злоумышленник не посчитал нужным ограничиться словами и выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета.

«В момент выстрела в автомобиле водителя, который получал угрозы, ехал ребенок», — отметили журналисты.

Сотрудники ДПС через несколько минут задержали агрессивного водителя «Киа» и изъяли у него аэрозольный пистолет. Полиция начала проверку по факту произошедшего.