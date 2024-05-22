Суд заключил под стражу напавшего с ножом на девушку в Москве

Суд принял решение заключить под стражу мужчину, совершившего нападение на 22-летнюю девушку на остановке общественного транспорта. Об этом пишет «Комсомольская правда. Москва».

Инцидент произошел 20 мая 2024 года, на Уральской улице. 48-летний мужчина подошел к незнакомой ему ранее девушке, ударил ее садовым ножом в шею и убежал с места преступления.

Врачи экстренно госпитализировали пострадавшую в одну из московских клиник, оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Нападавший был задержан по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Обвиняемый признал вину и попросил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест. Дело находится на контроле прокуратуры.