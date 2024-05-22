Два вагона электрички загорелись на станции Поварово в Подмосковье. Из поезда были эвакуированы пассажиры. Об этом в среду, 22 мая, рассказал источник в экстренных службах.

— Предварительно, на станции Поварово возгорание между 8 и 9 вагонами, — пояснил собеседник РИА Новости.

На место происшествия выехали дежурные подразделения спасателей.

В электричке, следовавшей из Челябинска в Екатеринбург, вспыхнул пожар

В апреле на Липецкой улице в районе пересечения с МКАД загорелся автомобиль. На опубликованных кадрах можно увидеть сильное горение грузовика и поднимающиеся от него клубы черного дыма.