Москвич судится с частной клиникой из-за слишком быстрой эякуляции

Москвич подал в суд на столичную клинику из-за слишком быстрой эякуляции после лечения импотенции Об этом стало известно в среду, 22 мая.

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По неподтвержденным данным, на фоне врожденной болезни у мужчины возникла импотенция. Москвич обратился в одну из частных клиник, где ему провели операцию за 450 тысяч рублей. Когда первая проблема была решена, возникла новая: вместо обещанных 30 минут половой акт длился не больше одной.

Теперь мужчина требует от медучреждения вернуть деньги за операцию, а также выплатить 300 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб и услуги адвоката. Представители клиники в свою очередь считают, что врачи справились со своей задачей. По их словам, причиной проблемы могло стать то, что пациент не прошел назначенные ему курсы реабилитации и психолога, передает Telegram-канал «Ваzа».

Другой случай произошел в Уфе. 12-летний мальчик потерял память, после того как обратился к врачам из-за занозы. Мать ребенка планирует подать в суд на медработников.