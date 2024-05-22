Участник раскрыл подробности массовой драки со стрельбой в Москве

Массовая драка с стрельбой, произошедшая вечером 21 мая на юге Москвы, началась из-за мужчины, который избивал женщину на остановке. Об этом «Известиям» рассказал участник инцидента Амхат Байгираев.

По его словам, он ехал с товарищем в машине и увидел мужчину, наносящего удары спутнице. Они остановились и решили заступиться за нее. Байгираев говорит, что женщина вся тряслась, а мужчина заявил им, что она — его жена, однако та отрицала это. И тогда приятели оттащили его и женщина убежала.

По словам Байгираева, мужчина вел себя неадекватно, ему на подмогу прибежали еще несколько человек, которые стали избивать заступников. Собралось примерно 25 человек, один из них стрельнул по Байгираеву — пуля прошла по касательной. Еще один мужчина решил помочь заступникам, вмешался в потасовку, за что получил ножевое ранение. Они сумели запрыгнуть в машину и уехать, по дороге им повстречалась скорая помощь, которая забрала пострадавшего. Байгираев поблагодарил медиков и полицейских за оперативное реагирование.

Один из участников массовой драки на юге Москвы признался, что бил ножом и стрелял

В массовой драке пострадали два человека, одному из них причинен тяжкий вред. Причиной конфликта стало замечание за действия, совершаемые в отношении женщины. Задержаны семеро мужчин в возрасте от 26 до 35 лет, остальных все еще ищут.