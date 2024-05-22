Школьник получил перелом челюсти из-за взрыва кеги из-под пива

10-летний школьник из Томска получил перелом челюсти из-за взрыва пластиковой кеги от пива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подростки нашли бутылку во дворе дома на улице Косарева. Они решили проверить его на прочность и стали бить тару со всей силы об асфальт. Когда очередь дошла до 10-летнего мальчика, кега взорвалась — одна из частей с силой ударила ребенка по лицу.

Пострадавшего экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, оскольчатым переломом верхней челюсти и скулы, а также рваными ранами лица. Кроме того, мальчик чуть не лишился глаза.

Мать получившего травму школьника обвиняет в произошедшем магазин, который выкинул опасную тару рядом со школой, где ходит много детей. Историей уже заинтересовалась прокуратура и полиция — они проводят проверку по факту происшествия.