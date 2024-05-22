СМИ сообщили о приехавшем в клинику IQ Plastique Росздравнадзоре

В среду, 22 мая, сотрудники Росздравнадзора вместе с приставами и полицейскими приехали в клинику пластической хирургии IQ Plastique, связанную с Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает РИА Новости.

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В Росздравнадзоре РИА Новости заявили, что будут проводить мероприятия в рамках совместной проверки со Следственным комитетом (СК) РФ. Проверка связана с гибелью пациента клиники в феврале.

Адвокат клиники Владимир Слащев заявил порталу Super, что сотрудники надзорного органа прибыли «для проведения своих мероприятий контрольных». Юрист также рассказал, что Хайдаров является рекламным лицом клиники, а ее учредители и руководители - другие люди.

В феврале скончался 36-летний мужчина, которого ранее оперировали в клинике. СМИ писали, что речь шла о шунтировании желудка. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть. В середине мая в СК сообщили о задержании двух врачей клиники. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники на 90 суток.