Больная туберкулезом работница школьного пищеблока заразила десятки детей

В школе приморского Дальнегорска на пищеблоке работала женщина, которая с 2005 года больна туберкулезом. Она прошла медкомиссию и трудилась в образовательном учреждении легально. Об этом сообщает издание Vladivostok1.ru со ссылкой на пресс-службу управления краевого Роспотребнадзора.

С 2019 года у женщины также была выявлена ВИЧ-инфекция. По данным издания, и в школе №17, и в городской больнице были нарушены санитарные нормы и требования к профилактике туберкулеза.

Среди учащихся школы выявили семь случаев туберкулеза и 67 случаев латентной инфекции. Пациенты проходят лечение во фтизиопульмонологическом центре. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

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