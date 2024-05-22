Более 15 екатеринбуржцев отравились едой, купленной в "Жизньмарте"

Заболевания острой кишечной инфекции зафиксировали у 18 жителей Екатеринбурга, которые покупали еду в сети магазинов "Жизньмарт". Возбудителями являлись сальмонелла, ротавирус и норовирус, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с 16 мая 2024 года поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями - сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведомства провели эпидемиологическое расследование по каждому случаю заболевания. Для проведения лабораторных исследований организован отбор проб пищевой продукции, сырья, воды из магазинов и биоматериала сотрудников.