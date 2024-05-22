Один из участников массовой драки на юге Москвы признался, что бил ножом и стрелял

Мужчина, который был задержан за драку со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы, признался, что в ходе инцидента один раз ударил другого участника ножом и дважды выстрелил из пистолета. Об этом он рассказал на видео, предоставленном ТАСС пресс-службой столичного ГУ МВД России.

На кадрах видно, что задержанный находится в квартире, где, вероятно, скрывался после конфликта. На вопрос о том, было ли у него оружие, он сказал: "Маленький нож в кармане, когда человек хотел стрелять, один раз ударил ножом". По его словам, он подобрал упавший пистолет, из которого в него стреляли, после чего "два раза выстрелил в человека, чтобы он не дрался". Пистолет потом он оставил себе.

Еще один из задержанных сообщил, что в момент драки оружия у него не было, а сколько всего было участников инцидента он не помнит. Третий участник конфликта заявил, что не знает, за что задержан, и не понимает русский язык.

Накануне вечером на Медынской улице на юге Москвы конфликт между 15 мужчинами перерос в драку, в ходе которой применялись ножи и травматический пистолет. Было совершено не менее трех выстрелов. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия. Задержаны семь человек, остальных участников инцидента продолжают искать. Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Предварительной причиной конфликта стало замечание, сделанное относительно совершаемых в отношении женщины действий.