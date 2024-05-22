Объявлен в розыск создатель сайта «Уралнаш»

Основатель портала «Уралнаш» художник Станислав Шминке объявлен в розыск после возбуждения дела о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на базу МВД пишет ТАСС.

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В карточке в базе данных отмечается, что Станислав Шминке «разыскивается по статье УК».

В правоохранительных органах уточнили, что в отношении Шминке в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Поводом стали его публикации, осуждающие политику властей.

Ранее прокуратура Свердловской области организовала проверку сайта издания «Уралнаш» по обращению от депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. В итоге был установлен факт размещения на сайте издания «информационных материалов, направленных на дискредитацию деятельности Вооруженных сил РФ в связи с проведением военной спецоперации на территории Донбасса», пишет 66.ru.

Сам же Станислав Шминке опубликовал на сайте обращение к читателям, в котором сообщил, что уехал из России.

МВД РФ ранее объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову. В январе она в ходе интернет-дебатов заявила, что по российской столице необходимо нанести удар ядерным оружием. Кроме того, Богданова выразила готовность его проспонсировать. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что против девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Семья Чкаловых отреклась от Богдановой после ее слов о ядерном ударе.