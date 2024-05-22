Художника Шминке объявили в розыск за дискредитацию ВС России

Создателя сайта «Уралнаш» и художника Станислава Шминке объявили в розыск после заведенного на него дела о дискредитации российской армии.

© @diptown.art / @shminke.art

В базе розыска МВД появилась запись о розыске Шминке по статье УК, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что в отношении него в ноябре 2023 года завели уголовное дело, поводом стали публикации, осуждающие политику властей.

Шминке – создатель сайта «Уралнаш», ресурс сейчас находится в блокировке, а сам его создатель покинул Россию.