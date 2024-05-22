Прокуратура назвала причину драки со стрельбой в Москве

Причиной конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы стало сделанное касательно женщины замечание, сообщили в столичной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, предварительной причиной конфликта стало замечание, сделанное относительно совершаемых в отношении женщины действий, передает ТАСС.

Напомним, вечером 21 мая на Медынской улице в Москве произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия. Три человека доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Сотрудники полиции задержали семь активных участников конфликта.