Аэропорт Бишкека эвакуировали из-за сообщения о минировании

Людей эвакуировали из аэропорта "Манас" в Бишкеке из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

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"Сотрудники служб аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания в связи с поступившим анонимным сигналом о заложенном в нем взрывном устройстве", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что во Внуково эвакуировали посетителей и сотрудников одного из этажей из-за угрозы взрыва. В материале уточняли, что в здании аэропорта якобы проводится проверка, но более подробную информацию не раскрыли.

Позднее аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва. В авиагавани заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

До этого полиция расследовала инцидент в Шереметьево, пассажирка которого сообщила о наличии у нее бомбы. После проверки правоохранительные органы заявили об отсутствии взрывного устройства. Самолет вылетел в Ереван по расписанию.