Грабитель избил утюгом хозяйку квартиры в центре Москвы

Мужчина проник в квартиру в центре столицы и избил хозяйку утюгом. Об этом в среду, 22 мая, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, инцидент произошел 17 мая в Мещанском районе.

Нападение произошло, когда женщина находилась дома вместе с несовершеннолетней дочерью. Проникнув в квартиру, злоумышленник набросился на хозяйку и избил ее руками и ногами. Затем он схватил утюг и ударил им потерпевшую по голове. Несмотря на полученные травмы, женщине удалось вытолкнуть нападавшего из квартиры.

Следователи установили личность злоумышленника, в ближайшее время его задержат и отправят на допрос. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное проникновение в жилище».

— Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — подытожила Иванова.

Другой случай произошел 18 мая. Неизвестный с пистолетом и в маске напал на сотрудницу банка в Москве.