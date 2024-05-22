«Зеленоградский Чикатило» выйдет на свободу спустя 22 года заключения

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко может выйти на свободу 14 июня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Lenta.ru

Гриценко совершил пять убийств и ранил десять женщин в Зеленоградском лесопарке в 2001 году. Бывший милиционер, уволенный за пьянство, впервые убил проститутку в 1993 году, забив ее до смерти сковородой. После отбытия срока он продержался на свободе всего полгода, прежде чем начать кровавую серию нападений. Ura.Ru

«Последние 9 месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия. И только врачи могут остановить 61-летнего маньяка на пути к свободе», — говорится в сообщении. NSN.FM

Отмечается, что в среде осужденных Гриценко вел себя крайне агрессивно. Его пришлось даже перевести в одиночную камеру. В ней он просидел около 13 лет. Кроме того, находясь на общем режиме, Гриценко пытался поднять в ИК бунт. Passion.ru