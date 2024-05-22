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Правоохранители задержали семерых человек после драки со стрельбой на юге Москвы

Полиция задержала семерых участников драки со стрельбой на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

"Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет", – говорится в сообщении.

В телеграм-канале столичной прокуратуры уточняется, что причиной конфликта, по предварительной версии, стало замечание в сторону женщины из-за ее действий.

В отношении участников возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Полицейские обнаружили и изъяли у них предметы, которые использовались в качестве оружия. Их направили на экспертизу.

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Сейчас полиция продолжает устанавливать и разыскивать причастных к инциденту. Расследование произошедшего находится на контроле прокуратуры.

Конфликт со стрельбой произошел в столичном районе Западное Бирюлево на улице Медынского вечером 21 мая. В результате произошедшего пострадали два человека.

По данным прокуратуры Москвы, их доставили в больницу с ножевыми ранениями. Здоровью одного из пострадавших был нанесен тяжкий вред.

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