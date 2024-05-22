Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» задолжал приставам

Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал приставам почти 5 тысяч рублей штрафа. Как сообщает РИА Новости, санкцию к нему применили за нарушение правил дорожного движения за рулем Renault Symbol, которую потом использовали участники нападения.

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Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В рамках дела задержаны 12 фигурантом, в том числе Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы — отец и два сына. По версии следователей, Диловар владел Renault, которой после воспользовались террористы для побега с места теракта.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на имя Диловара Исломова выписан штраф за административное нарушение, совершенное 23 января 2024 года в Тверской области. Его сумма составляет 4890 рублей.

Исполнительное производство сотрудники ФССП завели уже после теракта, 18 апреля 2024 года. Из-за этого с 22 апреля Renault Symbol оказался под запретом регистрационных действий.